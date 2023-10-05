Беларусь приостановила соглашение с Украиной о переселенцах

Лукашенко подписал закон о приостановке действия соглашения с Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей.

"Приостановить действие Соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей, подписанного в городе Минске 19 марта 2003 года", - говорится в законе.

Власти Беларуси объясняют принятие закона выходом Украины в одностороннем порядке из ряда межведомственных и межгосударственных договоров.

Утверждается, что приостановка соглашения не окажет негативного воздействия на переезд и интеграцию переселенцев с Украины, а также не ухудшит правовое положение граждан Украины, имеющих вид на жительство в РБ.