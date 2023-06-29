Последнее обновление: 29.06.2023 19:36

Украина вышла из соглашений с Беларусью о защите госсекретов и трудовой миграции

Верховная рада Украина разорвала два соглашения с Беларусью о взаимной защите государственных секретов и о сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

Об этом сообщил депутат парламента Украины Алексей Гончаренко.

"У нас до сих пор был договор с Беларусью о взаимном обеспечении защиты государственных секретов. Но только что Рада прекратила действие этого соглашения", - сообщил Гончаренко.

Он также проинформировал, что решением парламента прекращено действие соглашения о сотрудничестве с Россией и Беларусью в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов и протокола к этому документу, который был заключен в апреле 1994 года в Москве.

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