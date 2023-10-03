Европарламент принял закон о противодействии экономическому давлению на страны ЕС

Европейский парламент поддержал закон, позволяющий применять санкции против стран, которые оказывают экономическое давление на страны Евросоюза с целью изменения их политики. Об этом сообщает Reuters.

Согласно новому закону, правительства стран ЕС будут голосовать за то, являются ли экономические меры третьей страны принуждением, а также – за ответ ЕС на основе предложения Еврокомиссии.

Третью страну также могут попросить компенсировать любой нанесенный ущерб. Если диалога не удается достичь, Брюссель может ввести ограничения, такие как более высокие импортные тарифы или ограниченный доступ к тендерам ЕС.

За принятие Инструмента противодействия принуждению (ACI), который должен вступить в силу в ближайшие недели, проголосовали 578 евродепутатов. "Против" проголосовали 24 законодателя.

В отчете ЕС по ACI упоминается, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа, Китай и Турция использовали торговлю как политический инструмент.

Самый известный недавний случай касается торговых практик Китая против Литвы после того, как Вильнюс позволил Тайваню открыть у себя фактическое посольство.

ЕС заявляет, что КНР блокировала литовский экспорт и давила на компании, чтобы они изымали литовскую составляющую из цепей поставок при экспорте в Китай, из-за чего Брюссель оспаривает действия Пекина во Всемирной торговой организации.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил Китаю, что его шпионские и санкционные законы рискуют оттолкнуть инвесторов.

Перед этим сообщалось, что Евросоюз до 2030 года может попасть в такую же зависимость от Китая по литий-ионным батареям и топливным элементам, как и в случае с российскими энергоносителями до полномасштабной войны против Украины.

Также звучат предложения запретить европейскому бизнесу изготавливать важнейшие современные технологии – "суперкомпьютеры", искусственный интеллект и передовые микросхемы – в Китае и подобных странах.