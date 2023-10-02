Россия намерена добиться безвизового режима со всеми странами Латинской Америки

Россия намерена двигаться к введению безвизового режима со всей Латинской Америкой, это достижимая цель. Об этом заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции "Россия - Латинская Америка".

"Это задача, которую мы сами себе ставим, и я думаю, что мы к ней придем", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о планах РФ ввести безвизовый режим со всей Латинской Америкой.

"Со странами Карибского бассейна мы будем двигаться [в направлении отмены виз], - добавил он.

Щетинин выразил уверенность в том, что этот процесс будет поступательно развиваться. Он привел в пример облегчение визового режима с Мексикой.

"С Мексикой у нас существует удобный механизм, действующий в настоящий момент - электронные визы. Мексиканцы уже некоторое время назад ввели это в отношении российских граждан, сейчас мы такой же порядок ввели в отношении Мексики. Поэтому этот режим будет пока существовать. Мы, безусловно, не снимаем с повестки дня более глобальное, радикальное соглашение. Но и нынешний порядок, он достаточно удобен для тех, кто путешествует", - уточнил директор департамента.