Последнее обновление: 30.09.2023 11:02

Президент Грузии: Если Украина не устоит, РФ нападет на нас или страны Балтии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Россия нападет на Грузию или страны Балтии, если Украина не устоит.

По ее словам, под угрозой вся Европа, сама демократия и ее будущее. Она назвала важнейшей битву, которая сейчас ведется в Украине, добавив, что Украина выиграет эту битву, поскольку Киев сопротивлялся так долго, что остальному миру это казалось невозможным.

"Чья очередь наступит? Наша или ваша. Вы уже сказали нам, что мы следующие, если Россия не остановится на Украине. В нашей стране на оккупированных территориях находятся российские военные базы", – сказала Зурабишвили в интервью литовскому телеканалу LRT.

По мнению президента Грузии, первый раунд Путин уже проиграл, и теперь необходимо, чтобы победила Украина, что, считает она, приведет всех к победе и поможет обеспечить мир и стабильность.

"Стойкость и мужество, которые демонстрируют Украина и ее президент, показывают всему миру, что они способны противостоять военной мощи России, противостоять российской армии, унизить российскую армию. Потому что все, что происходит – смена военачальников, бесконечные изменения военной стратегии, дело Пригожина – показывает, что российский президент не смог реализовать те амбиции, которые он ставил перед собой, и продолжает не военную войну, а войну по типу КГБ", — добавила Зурабишвили.

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