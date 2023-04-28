ЕСПЧ обязал Россию выплатить 130 млн. евро компенсации за нарушения после нападения на Грузию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить почти 130 млн евро компенсаций Грузии за нарушения и убытки, причиненные гражданам в результате российского вторжения 2008 года.

Суд установил, что имеет юрисдикцию рассматривать запрос Грузии о компенсации несмотря на то, что Россию в 2022 году выгнали из Совета Европы и российская сторона не сотрудничала с судом при рассмотрении вопроса.

Речь идет о случаях убийства грузинского гражданского населения, административной практики пыток гражданских и военнопленных, произвольного лишения свободы в подвалах так называемого "МВД Южной Осетии", мародерства, политики препятствования возвращению грузин в их дома в Цхинвальском регионе (Южной Осетии) и Абхазии, отсутствия адекватного расследования российской стороной случаев гибели людей.

ЕСПЧ решил, что страна-ответчик – Россия – должна в течение трех месяцев выплатить Грузии 3,25 млн евро компенсаций в связи с по меньшей мере 50 жертвами убийств гражданских в грузинских селах Южной Осетии и в буферной зоне. Грузия заявляла о всего 116 случаях, и из них удовлетворили только 50 – потому что остальные 66 жертв погибли во время пяти дней "активной фазы войны", которую суд исключил из собственной юрисдикции в решении 2021 года. В отношении Украины такого ограничения нет.

Кроме того, Россию обязывают выплатить 2 697 500 евро в качестве компенсации по меньшей мере 166 пострадавшим от практики произвольных задержаний и бесчеловечного обращения с грузинским гражданским населением силами Южной Осетии в подвалах так называемого "МВД" в Цхинвали 10-27 августа 2008 года.

640 тысяч евро компенсаций присуждаются в связи со случаями пыток грузинских военнопленных вооруженными группировками Южной Осетии в Цхинвали 8-17 августа 2008 года.

Наибольшая сумма компенсаций – 115 млн евро – присуждена в связи с административной практикой препятствования возвращению грузинских граждан в их дома на оккупированных территориях, от чего пострадали по меньшей мере 23 тысячи человек.

Еще 8,24 млн евро присуждаются в связи с нематериальным ущербом для по меньшей мере 142 человек, пострадавших от отсутствия адекватного расследования российской стороной гибели гражданских во время активной фазы боевых действий.

Другие запросы на компенсацию отклонили 9 голосами против восьми. Поэтому общая сумма, которую РФ обязали уплатить Грузии, составляет 129,8 млн евро.