Болгария выслала двух белорусов, служивших в местной церкви

Два гражданина Беларуси и один гражданин России выдворены из Болгарии "в связи с деятельностью, направленной против нацбезопасности и интересов Республики Болгария", сообщило Государственного агентства нацбезопасности страны (ГАНБ).

Они лишены права на проживание и въезд в Болгарию сроком на пять лет.

ГАНБ заявило, что два белоруса и россиянин связаны с реализацией "элементов гибридной стратегии РФ по целенаправленному влиянию на общественно-политические процессы в Республике Болгария в пользу российских геополитических интересов".

Как заявило посольство России в Болгарии, один из них - священнослужитель РПЦ, настоятель Подворья РПЦ в Софии архимандрит Вассиан (в миру - Николай Змеев, был представителем патриарха Московского и всея Руси в Белорусском экзархате), двое других - служители православного храма в Софии.

В местных СМИ называют их имена, один ранее служил в Гродненской епархии.