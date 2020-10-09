Последнее обновление: 09.10.2020 12:49

Тихановская провела встречи с главами МИД Болгарии и Греции

В минувший четверг Светлана Тихановская провела встречи с главами внешнеполитических ведомств Болгарии и Греции.

С министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой Светлана обсудила возможную программу реабилитации для потерпевших во время разгонов, а также визовую поддержку для беларусов.

Светлана поблагодарила Болгарию за поддержку персональных санкций против сторонников режима, сообщает телеграм-канал Тихановской.

В свою очередь глава МИД Греции Никос Дендиас на встрече со Светланой отметил, что для Греции очень важно поддерживать права человека и остро стоит вопрос освобождения политзаключенных в Беларуси.

Светлана заявила, что персональные санкции стоит расширить и на уровне Греции, поскольку они могут быть наложены, в том числе, на сотрудников милиции и спецназа, которые участвовали в разгонах мирных шествий беларусов.



blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Октябрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование