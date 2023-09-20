Последнее обновление: 20.09.2023 16:21

Молдова денонсирует еще четыре соглашения в рамках СНГ

Молдова денонсирует еще четыре соглашения, заключенных на платформе Содружества Независимых Государств (СНГ).

Проекты законов были рассмотрены 20 сентября парламентской Комиссией по внешней политике и европейской интеграции, сообщает МОЛДПРЕС.

Так, предлагается денонсировать соглашения о координации отношений между государствами СНГ в области электроэнергетики, об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем стран-участниц СНГ и о транзите энергии и электрической системе стран-участниц СНГ.

По мнению Минэнерго, положения соглашения о координации отношений между государствами-членами СНГ в сфере электроэнергетики неактуальны и неприменимы к Молдове.

Предлагается денонсировать соглашение об обеспечении параллельной работы энергосистем стран-участниц СНГ, поскольку положения документа более не могут применяться с технической точки зрения.

Денонсация соглашения о транзите энергии и электроэнергетических систем стран-участниц СНГ подтверждает намерение Молдовы углублять отношения сотрудничества и интеграцию в европейские энергетические рынки.

Также на заседании члены комиссии по внешней политике и европейской интеграции утвердили доклад для консультативного заключения о денонсации соглашения о защите интересов государств рублевой зоны в случаях введения некоторыми государствами своей национальной валюты. Эта инициатива принадлежит Минфину и Национальному банку Молдовы, которые утверждают, что этот документ устарел, больше не соответствует нынешним реалиям и невозможен для применения.

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