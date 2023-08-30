Молдова денонсировала подписанные в рамках СНГ четыре соглашения

Правительство Молдовы в среду, 30 августа, денонсировало еще четыре соглашения, подписанные в рамках СНГ.

Как сообщает ИНФОТАГ, денонсировано соглашение об обеспечении взаимной защиты межгосударственных секретов, заключенное в Минске 22 января 1993 г.

Документ был принят «из необходимости обеспечить защиту межгосударственных секретов, при осуществлении политического, экономического, научно-технического и военного сотрудничества».

Аргументом для расторжения называется наличие аналогичных двусторонних договоров со многими странами СНГ, в частности Россией и Украиной.

Денонсировано соглашение о сотрудничестве в области подготовки специалистов по радиоэкологии, радиационной безопасности, радиобиологии и смежным наукам, подписанное в Минске 30 ноября 2000 г. Причиной называется «формальность» договора и неучастие Молдовы в программе подготовки, предусмотренной документом.

Также денонсированы соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации, подписанное в Душанбе 1 июня 2018 г., и об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, подписанное в Минске 26 июня 1992 г.

Молдова остается членом СНГ, однако в апреле в стране начали процесс денонсации некоторых договоров в рамках СНГ.

В частности, 18 августа Молдова начала денонсацию соглашения от 1992 года по обеспечению пограничных войск стран-участниц СНГ оружием, военной техникой и другими материальными ресурсами.