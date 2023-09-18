Последнее обновление: 18.09.2023 13:22

Латвия попросит около 3600 граждан РФ покинуть страну

Около 3600 граждан РФ должны получить на следующей неделе уведомления о необходимости покинуть Латвию в течение трех месяцев, заявила представитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе, передает BNS.

По словам представительницы УДГМ, столько людей не сдали экзамен на знание латышского языка и не подали заявку. Для того чтобы покинуть страну, у них будет 90 дней.

"В эти 90 дней очень многие начнут что-то делать и суетиться – мы получаем уже очень много звонков: мол, мама сказала, что все сделает, но оказалось, что она не сделала ничего, человек даже не ходил сдавать экзамен", – добавила Розе.

"Есть еще одна категория, которая считала, что им поможет Конституционный суд. Им сказали: сидите спокойно, все уладится. Они проиграли, конечно, они теряют вид на жительство. Эти люди смогут попробовать получить разрешение без послаблений – как любой другой гражданин России, а не давний житель Латвии", – отметила она.

Из 25 тысяч граждан РФ, которые подпадают под действие нового закона, 14 тысяч подали документы на получение статуса постоянного жителя Латвии.

Кроме того, тысяча человек подала заявление на получение вида на жительство, поскольку не знала, что Сейм продлит возможность сдачи экзамена. На повторный экзамен подали заявку 6700 человек.

Ранее Сейм Латвии во втором, окончательном чтении принял изменения в закон об иммиграции, согласно которым для получения постоянного вида на жительство срок на сдачу экзамена по государственному языку российским гражданам продлевается на два года.

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