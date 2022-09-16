Сейм Латвии принял в первом чтении поправки в Закон об иммиграции, которые изменяют порядок продления ВНЖ для граждан Беларуси и РФ.

Как отметили в латвийском парламенте, цель изменений — "приостановить возможность" продления ВНЖ для белорусов и россиян, получивших его на основании вложенных инвестиций или покупки недвижимости в Латвии, сообщают белорусские медиа.

Согласно поправкам, граждане Беларуси смогут запрашивать ВНЖ раз в год на 6 месяцев, если они родственники гражданина или негражданина Латвии или иностранца с постоянным ВНЖ в Латвии; или на срок не более пяти лет — если зарегистрированы как ИП в коммерческом регистре.

Среди других условий для получения ВНЖ - учеба или лечение в Латвии; закон о стартапах; статус члена правления или совета, прокуриста, управляющего, ликвидатора или участника предприятия с правами представительства, если предприятие приносит экономическую выгоду Латвии.

Остается возможность выдачи ВНЖ на основании "воссоединения семьи, международной защиты, трудоустройства, что определяется законодательством Европейского союза, национальными интересами или гуманитарными соображениями".