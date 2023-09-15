Комитет Сената США взялся за Маска и работу Starlink в Украине

Комитет Сената США по вооруженным силам занялся изучением вопросов национальной безопасности, вызванных решением Илона Маска заблокировать его частную спутниковую сеть Starlink возле Крыма.

Об этом, как сообщило агентство Bloomberg, заявил председатель комитета Джек Рид. По словам Рида, сообщения об использовании Starlink выявили "серьезные проблемы ответственности в отношении национальной безопасности, и комитет занимается этим вопросом".

"Комитет исследует этот вопрос со всех сторон", – сказал он.

Рид уточнил, что комитет будет рассматривать более широкий рынок спутниковой связи, государственные контракты и "важную роль, которую здесь сыграли господин Маск и его компания".

"Ни Илон Маск, ни любой частный гражданин не могут иметь последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности США", – добавил Рид.

Другие сенаторы-демократы в комитете, в том числе Джин Шахин из Нью-Гемпшира и Элизабет Уоррен из Массачусетса, требовали от Министерства обороны ответа, почему именно Маск, а не правительство США, решал, когда Украина может использовать спутниковую сеть.

Шахин и Уоррен планируют направить письмо министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить подробности о работе Starlink и Маска в Украине, сказал помощник Конгресса, пожелавший остаться неназванным. По словам помощника, комитет еще не начинает официальное расследование, а скорее собирает информацию.

В коротком интервью Шахин рассказала, что спрашивала представителей администрации во время секретных брифингов о контроле за использованием Starlink в Украине и не получила ответа.