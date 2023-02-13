Американский истребитель сбил очередной летающий объект на границе с Канадой

Пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер сообщил, что истребителем F-16 американских ВВС над озером Гурон на границе с Канадой был сбит очередной летающий объект.

"Сегодня (в воскресенье) в 14:42 по восточному времени США (22:42 мск) по указанию президента Байдена и на основе рекомендаций министра обороны Остина (...) истребитель F-16 произвел пуск ракеты AIM9x и успешно сбил воздушный объект, летевший на высоте примерно 6 тысяч м в воздушном пространстве США над озером Гурон в штате Мичиган", - говорится в заявлении.

Райдер отметил, что объект не оценивался как несущий военную угрозу чему-либо на земле, но представляет угрозу безопасности полетов, кроме того, он "располагал потенциальными возможностями для ведения наблюдения".

По словам генерала, объект был обнаружен в воскресенье утром и за ним велось "визуальное и радиолокационное слежение", передает Интерфакс.

Нынешний объект стал четвертым, сбитым над территориями США и Канады: ранее два были уничтожены у побережья Южной Каролины и над Аляской, один - в воздушном пространстве Канады над Юконом.

Между тем, американские военные не располагают информацией о стране происхождения или физических и механических свойствах трех объектов, сбитых над Северной Америкой за последние три дня, заявил журналистам глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал Глен Ван Херк.

"Я не собираюсь относить их к категории воздушных шаров. Мы называем их объектами не просто так", - сказал он в ответ на вопросы на пресс-конференции.

Он добавил: "Я не могу классифицировать, за счет чего они остаются в воздухе. Это может быть газовый баллон внутри конструкции или какой-то тип двигательной установки".

При это генерал заявил, что не определена страна происхождения трех последних объектов в отличие от китайского воздушного шара, который американские военные сбили у побережья Южной Каролины на прошлой неделе.

"Я не уверен и настоятельно призываю вас не приписывать это какой-либо конкретной стране. Мы не знаем", - сказал он.