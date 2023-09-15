Последнее обновление: 15.09.2023 15:46

Великобритания объявила ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Правительство Великобритании сообщило, что российская ЧВК «Вагнер» с 15 сентября включена в список террористических организаций.

Соответствующий закон был в среду принят парламентом страны, передает BBC.

«Решение вступает в силу немедленно, и в соответствии с ним, принадлежность к группе Вагнера или ее активная поддержка в Великобритании является уголовным преступлением с тюремным заключением на срок до 14 лет, которое может сочетаться или заменяться »,– сообщает официальный сайт британского правительства.

Ранее по теме


<Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование