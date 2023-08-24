Белый дом не удивлен сообщениями о смерти Пригожина

В Белом доме прокомментировали авиакатастрофу самолета в России в среду вечером, на котором, вероятно, находился главарь ВЧК «Вагнер» Евгений Пригожин.

"Если это подтвердится, никто не должен удивляться. Губительная война в Украине привела к походу частной армии на Москву, а теперь, похоже, к такому", – заявила представитель Совета нацбезопасности США Эдриен Уотсон.

Она уточнила, что президенту США Джо Байдену доложили о ситуации, и в Белом доме видели сообщение об инциденте с Пригожным.

В среду вечером российские СМИ сообщили, что тело Пригожина было опознано на месте крушения самолета ЧВК «Вагнер».