Последнее обновление: 24.08.2023 10:33

Могилевлифтмаш откроет сборочное производство в «ДНР»

Могилевский производитель лифтов откроет сборочное производство на территории оккупированной Россией территории Украины – так называемой «ДНР».

Об этом в среду сообщил главарь «правительства» ДНР Евгений Солнцев по итогам визита делегации в Беларусь.

"С генеральным директором "Могилевлифтмаша" Сергеем Чертковым подписали соглашение о сотрудничестве… Обсудили с коллегами возможность создания у нас сборочного производства. Ждем специалистов с ответным визитом, чтобы на месте оценить объем предстоящих работ и определиться с площадкой", - заявил Солнцев, которого цитирует ТАСС.

По его словам, «власти ДНР» также готовы предоставить площадки для производства сельскохозяйственного оборудования "Первой промышленной компании" из Беларуси.

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