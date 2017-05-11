Бывшие лидеры повстанцев рассказали о роли Владислава Суркова на востоке Украины

Высокопоставленный помощник Владимира Путина определяет внутреннюю политику промосковской администрации сепаратистов на востоке Украины и решает, кто какую должность в ней займет, сообщили три бывших лидера повстанцев. Это идет вразрез с заявлениями Кремля, отрицающего, что он диктует условия в регионе.

Масштабы влияния и полномочий Суркова не указываются и не признаются Кремлем, который описывает свою роль в конфликте так, словно имеет в нем влияние, но не является действующим лицом.

Три человека, занимавшие высокие должности в сепаратистском движении на востоке Украины, подробно рассказали Reuters, как Сурков контролирует ситуацию на местах посредством специально отобранных доверенных лиц, которые регулярно докладывают ему о положении дел, как он использовал помощников для организации выборов и работал над созданием структур власти, которые считаются с желаниями Москвы.

"Любой звонок из Москвы... расценивался как звонок из канцелярии самого Господа Бога и не обсуждался, принимался к исполнению немедленно", - вспоминает Алексей Александров, один из лидеров восстания в Донецке, который впоследствии уехал оттуда. Два других сепаратиста подтвердили эту информацию, но отказались быть названными.

Сурков и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответили на вопросы о масштабах роли Суркова на Украине. Администрация президента Украины Петра Порошенко также отказалась от комментариев.

Reuters ранее собрал свидетельства того, что Москва отправляет военнослужащих и бойцов нерегулярных формирований, а также оружие в помощь сепаратистам, которые пытались отделиться от Украины в 2014 году. Бывший влиятельный донецкий командир рассказал в прошлом году, как Россия оказывает финансовую поддержку контролируемым сепаратистами территориям, помогая ресурсами и выплачивая жителям Донбасса пенсии и зарплаты.

Кремль всегда отрицал эти обвинения, пытаясь добиться ослабления западных санкций, которые были введены из-за Украины.

Reuters не смог получить независимые подтверждения предложенному сепаратистами описанию роли Суркова, но их версии событий перекликаются друг с другом, при этом ключевые сведения и даты совпадают с информацией о Суркове, имеющейся в открытых источниках.

Александров и два других чиновника сказали, что их желание высказаться подчеркивает ощущение того, что Кремль просто воспользовался восстанием и поставил во главе самопровозглашенных республик своих людей, которые, по их словам, не заботятся об интересах региона. Все трое сообщили, что Москва постепенно заставила уйти большинство организаторов восстания, угрожая им смертью и лишением свободы.

"Сначала мы были несколько наивными, думали, что дяди в Москве может просто не понимают, что здесь происходит, когда нас, местных, здесь гнобили московские товарищи, но вот спустя два-три года, а я последний раз общался с Сурковым в ноябре (2016 года), я понял, что все все понимали, и просто хотели, чтобы мы заткнулись", - сказал один из трех бывших лидеров восстания.

НАЗНАЧЕННЫЙ ЛИДЕР

Сурков помог Путину построить жестко контролируемую политическую систему в России и запустил в оборот термин "суверенная демократия", которым Кремль описывает сложившуюся систему.

Запад считает Суркова одним из архитекторов кампании по присоединению Крыма к России в 2014 году и запретил ему въезд в США и страны Евросоюза с марта того же года. В интервью одной из российских газет Сурков говорил, что быть в чёрном списке - "большая честь" для него.

Три бывших лидера повстанцев говорят, что Сурков сыграл ключевую роль в назначении Александра Захарченко лидером самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Бывший электромеханик угольной шахты с востока Украины возглавлял одну из групп пророссийских ополченцев, когда в 2014 году его вызвали в Москву.

Лидеры сепаратистов готовили его к должности министра обороны ДНР. Однако после встречи с Сурковым в Кремле, из офиса помощника президента поступило предложение назначить Захарченко на главную должность.

Пресс-секретарь Захарченко не ответила на письмо с вопросами.

В то время донецких сепаратистов возглавляли два человека, называвших себя добровольцами из России. Бывший журналист крайне правых взглядов Александр Бородай был премьер-министром ДНР, а Игорь Стрелков, который говорил о себе как о бывшем сотруднике ФСБ, был командующим вооруженными силами.

Москва хотела, чтобы их сменил кто-то из местных в попытке продемонстрировать Западу, что восстание носит народный характер, сказал Бородай Reuters. Москва выбрала Захарченко, полагая, что его легко контролировать, сказал один из трех бывших сепаратистов.

После того, что Александров назвал устным указанием из кабинета Суркова, Бородай и Стрелков тихо ушли в отставку, чтобы Захарченко мог взять на себя полномочия.

Бородай сказал, что первым предположил назначение Захарченко, однако отказался от подробного рассказа.

Стрелков не ответил на запрос о комментарии, однако ранее говорил Reuters, что уехал из региона, попав под давление людей, которых отказался назвать.

После того, как лидером донецких сепаратистов стал Захарченко, в регионе прошли всеобщие выборы, утвердившие его в должности. По словам Александрова, для помощи Захарченко в предвыборной кампании в Донецк приезжала команда россиян, работавших на Суркова. Reuters не смог независимо подтвердить эту информацию.

Украина и ее западные союзники назвали выборы нелегитимными. Сепаратисты проигнорировали этот протест, и Москва предложила украинскому правительству разговаривать с ними напрямую - такое предложение Киев отверг.

Члены команды Суркова не называли никому в Донецке своих настоящих имен, используя вместо них позывные.

В ответ на вопрос о том, откуда он знает, что они работали на Суркова, Александров сказал: "Да они и не скрывали этого. Громогласно при первом удобном случае заявляли".

Пять источников, в том числе приближенный к администрации президента РФ, и другой, работавший с Сурковым в Кремле, сказали, что тот регулярно встречается с лидерами сепаратистов, как на мятежной территории, так и в России.

Александров сказал, что встречался с Сурковым в Москве в августе 2014 года. Ещё один из бывших лидеров сепаратистов сказал, что последний раз общался с Сурковым в Москве в ноябре прошлого года.

ДВОЙНАЯ РОЛЬ

В прошлом году Сурков провел ряд встреч с Викторией Нуланд, когда та занимала пост помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии - в январе, мае и июне, по информации посольства США В Москве.

Тогда Нуланд говорила журналистам, что встречи проводились для содействия реализации Минских соглашений, которые обеспечили шаткое перемирие на востоке Украины и заложили основы политического урегулирования конфликта.

Встреча Нуланд с Сурковым в июне была "подробной и конструктивной", сообщило посольство США.

Однако источники Reuters сказали, что подлинная роль Суркова выходила далеко за пределы простого посредника в мирном процессе.

Деятельность Суркова, которая началась по меньшей мере за шесть месяцев до заключения Минских соглашений, была посвящена выбору руководителей самопровозглашенных республик, организации работы местных администраций, разработке информационной стратегии для сепаратистов и планированию местных выборов, сообщили Reuters источники.

После встречи с Сурковым в мае Нуланд предупредила, что местные выборы, организованные сепаратистами без участия правительства Украины, будут проигнорированы Вашингтоном.

Администрация Порошенко отказалась комментировать эти утверждения.