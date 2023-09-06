Последнее обновление: 06.09.2023 15:38

Конгресс США одобрил продажу Польше 96 вертолетов Apache

Польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил о согласии Конгресса США на продажу Польше 96 вертолетов Apache с радарами и вооружением.

"Мы получили разрешение Конгресса США на продажу Польше 96 вертолетов Apache с радарами и вооружением! Теперь мы начинаем переговоры о цене. До завершения процедур и доставки приобретенных вертолетов в Польшу армия США обеспечит нас Apache из собственных ресурсов", – написал Блащак в Twitter.

До завершения процедур закупки и доставки армия США предоставит Польше вертолеты из собственных ресурсов.

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