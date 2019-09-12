Последнее обновление: 12.09.2019 15:30

Госдеп разрешил продажу Польше более тридцати истребителей F-35

Государственный департамент США разрешил продать Польше 32 истребителя типа F-35. Об этом говорится в пресс-релизе Агентства оборонного сотрудничества Минобороны США.

"Госдеп решил разрешить продажу 32 истребителей типа F-35 Joint Strike Fighter на сумму 6,5 млрд долларов США", - говорится в документе. Также отмечается, что целью такого решения является усиление оборонительных возможностей Польши для сдерживания возможной агрессии в регионе.

Агентство оборонного сотрудничества Миноборны США уведомило Конгресс, что продажа согласована.

Польша обратилась к США с предложением покупки 32 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II в рамках реализации программы Harpia. Американские самолеты должны заменить российские МиГ-29.

Вице-президент Lockheed Martin Грег Улмер заявил, что первые четыре американские истребителя F-35 компании Lockheed Martin могут поступить на вооружение польской армии в 2024 году, а к 2026-у в стране может появиться полноценная эскадрилья этих самолетов.

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