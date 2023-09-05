Послы Беларуси и России посетят церемонию вручения Нобелевской премии мира

Нобелевский фонд все-таки пустит послов России и Беларуси на церемонию вручения премии мира, которая состоится в Осло 10 декабря 2023 года, сообщила пресс-служба организации.

На вручении других премий дипломатов РФ и РБ не ждут.

«У Норвежского нобелевского комитета есть 70-летняя традиция приглашать всех иностранных послов в Осло на церемонию вручения Нобелевской премии мира 10 декабря. Комитет желает, чтобы правительства каждой страны, официально представленной в Норвегии, имели возможность участвовать в церемонии награждения и услышать важные послания лауреатов Нобелевской премии мира. Это относится не в последнюю очередь к странам с авторитарным режимом, которые ведут войну против других стран или против собственного населения, против чего выступают наши лауреаты премии мира», — говорится в сообщении комитета.

2 сентября Нобелевский фонд заявил, что отозвал приглашения послам Беларуси, России и Ирана на банкет в Стокгольме.