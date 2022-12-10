Последнее обновление: 10.12.2022 19:01

В Осло вручили Нобелевскую премию мира представителям Украины, России и Беларуси

В столице Норвегии в субботу вручили Нобелевскую премию мира, которую в этом году получили совместно правозащитники из Украины, России и Беларуси: "Центр гражданских свобод" из Украины, российская организация "Мемориал" и белорусский политзаключенный Алесь Беляцкий.

Награду Беляцкого получала его жена Наталья Пинчук.

На церемонии Берит Рейс-Андерсен, председатель Норвежского Нобелевского комитета, отметила, что "мир нуждается в тех замечательных личностях и группах людей, которые ценой больших личных жертв противостоят агрессии во имя демократии, прав человека и мира".

Ранее по теме


<Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование