Иран замедлил процесс обогащения урана до уровня в 60%: за 3 месяца его запасы выросли только на 7%, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на ежеквартальный доклад МАГАТЭ.

В докладе, попавшем в распоряжение AP, утверждается, что на данный момент Иран обладает 121,6 кг обогащенного до 60% урана. Три месяца назад в стране было 114 кг. Таким образом, за это время количество урана увеличилось всего на 7% - самое сильное замедление процесса обогащения до высоких уровней с 2021 года по настоящее время.

Для сравнения агентство приводит цифры за февраль, когда у Ирана было 87,5 кг обогащенного до 60% урана. Таким образом, с февраля по май запасы высокообогащенного урана выросли на 30%.

Также западные СМИ, получившие доступ к докладу, отмечают, что запасы обогащенного на 20% урана в Иране за три месяца выросли до 535,8 с 470,9 кг.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний американский президент Джо Байден говорил о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

В то же время в Вашингтоне ранее уже заявили, что не видят смысла в том, чтобы продолжать держать в центре внимания достижение с Ираном соглашения по возобновлению СВПД, поскольку переговоры по восстановлению сделки зашли в тупик из-за позиции Тегерана.