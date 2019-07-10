Последнее обновление: 10.07.2019 17:55

Иран повысил уровень обогащения урана до 4,5% - МАГАТЭ

Иран повысил уровень обогащения урана до 4,5%, что выше установленного сделкой с мировыми державами показателя в 3,67%, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) странам-членам организации на встрече за закрытыми дверями в среду, по словам осведомленных дипломатов.

МАГАТЭ в понедельник сообщило, что Иран превысил лимит в 3,67%, нарушив соглашение во второй раз за две недели. Представитель Ирана сказал в понедельник, что Тегеран превысил отметку в 4,5%, сообщило полуофициальное информационное агентство ISNA.

Первого июля МАГАТЭ сообщило, что иранские запасы обогащенного урана составляют 205 килограммов, что превышает максимально допустимый в соответствии с соглашением уровень в 202,8 килограмма. На заседании в среду представители МАГАТЭ сказали, что иранские запасы обогащенного урана в настоящее время составляют 213,5 килограмма.

Уровень обогащения все еще значительно ниже 20%, который был у Ирана до заключения ядерного соглашения, в то время как для производства ядерного оружия необходимо обогащение около 90%.

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