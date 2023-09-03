Нобелевский фонд отозвал приглашения для послов России, Беларуси и Ирана на банкет, который̆ традиционно устраивается в Стокгольме в конце года по случаю вручения Нобелевских премий.

В заявлении организации говорится, что решение фонда пригласить на церемонию представителей̆ всех стран, чьи дипмиссии представлены в Швеции и Норвегии, вызвало резкую реакцию общественности.

После того, как в пятницу фонд объявил об этих приглашениях, на него обрушились с критикой̆ в Украине, а в Швеции лидеры по меньшей̆ мере трех политических партий заявили, что бойкотируют банкет, если приглашение послам этих стран не будет отозвано.

Приглашения России, Беларуси и Ирану также поставили под вопрос появление на банкете короля Швеции, который̆ неизменно присутствует на нем каждый̆ год.

Представители шведской̆ королевской̆ семьи назвали приглашение удивительным, добавив, что король размышляет о том, насколько для него уместно присутствие на мероприятии с такими гостями.

Когда Нобелевский̆ фонд объявил об отмене приглашений трем странам, официальный̆ представитель МИД Украины уже назвал это решение победой̆ гуманизма.

При этом в Норвегии, где вручают Нобелевскую премию мира, приглашения всем послам, в том числе российскому, до сих пор остаются в силе, говорится в заявлении Нобелевского фонда. В МИД Украины призвали и Норвегию последовать примеру Швеции.

Традиционно на банкеты по случаю вручения этих престижных премий приглашают представителей всех стран, чьи дипмиссии представлены в Швеции и Норвегии, но в прошлом году из-за российской агрессии в Украине при поддержке Беларуси, а также жестокого подавления антиправительственных протестов в Иране эти три страны приглашены не были.

В этом году организаторы изначально хотели пригласить три страны, заявив в пятницу, что фонд стремится привлечь к диалогу даже тех, кто не разделяет ценностей̆ Нобелевской̆ премии.

Исполнительный̆ директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен так объяснил решение вновь пригласить три эти страны: «Очевидно, что мир все больше делится на сферы, где диалог между людьми с разными взглядами сужается».

«Чтобы противостоять этой̆ тенденции, мы сейчас расширяем число наших приглашений, чтобы отметить и понять Нобелевскую премию, а также важность свободной̆ науки, свободной̆ культуры и свободных, мирных обществ».

Но реакция общества ожидаемо оказалась крайне резкой̆. Шведский̆ депутат Европарламента от либеральной̆ партии Карин Карлсбро суммировала ее, обвинив Фонд в создании опасного прецедента.

По ее словам, Фонд «дал зелёный̆ свет приглашению России на гламурную вечеринку, в то время как ракеты падают на украинские культурные центры и убивают детей̆».

В комментарии общественному радио Швеции она назвала Россию, Беларусь и Иран государствами-изгоями, которые «угнетают своих граждан, ведут войну и террор против собственного народа и соседних стран».