Последнее обновление: 03.06.2021 13:22

В Швеции приостановили продажу "Советского шампанского" из Беларуси

Компания Systembolaget, государственный монополист в торговле алкоголем в Швеции, прекратила в среду продажу белорусского "Советского шампанского".

Основанием для этого послужили подозрения в нарушении производителем отдельных положений этического кодекса компании, передает ТАСС.

В пресс-релизе Systembolaget , который цитирует телеканал SVT, говорится, что политическая ситуация не позволяет осуществить проверку непосредственно на месте имеющихся на этот счет подозрений и до тех пор, пока условия для этого не появятся, в продажу белорусское игристое вино поступать не будет.

"Systembolaget следит за развитием событий в Беларуси, а также за политикой ЕС и Швеции в отношении Беларуси, основанной на четкой позиции в вопросах демократии, прав человека и верховенства закона", - говорится в сообщении.



blog comments powered by Disqus
<Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование