Последнее обновление: 23.08.2023 20:05

В РФ разбился самолет с Пригожиным на борту

В Тверской области РФ разбился бизнес-джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795, на борту которого по данным Росавиации находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Как утверждает ведомство, на борту находились 10 человек, из них три члена экипажа.

«По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли», — говорится в сообщении.

Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone утверждает, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО.

Официального подтверждения этой информации нет

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