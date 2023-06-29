Последнее обновление: 29.06.2023 13:40

ISW: Кремль до сих пор не согласовал окончательное соглашение с "Вагнером" после мятежа

Аналитики ISW в ежедневном отчете отмечают, что Кремль и главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин до сих пор обсуждают детали соглашения о прекращении вооруженного мятежа наемников, заключенного при посредничестве Лукашенко.

В частности, ISW ссылается на сообщения о перелетах самолета Пригожина, переговорах неназванных чиновников РФ с "вагнеровским командным советом" и строительстве нового военного объекта в Осиповичском районе Могилевской области РФ.

"Широко распространенные спекуляции вокруг позиции "Вагнера" в Беларуси предполагают, что некоторые аспекты сделки все еще находятся в стадии проработки", - говорится в отчете.

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