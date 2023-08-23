Газ в Европе достиг максимального уровня с середины апреля

Спотовые котировки газа в Европе превысили $480 за тысячу кубометров - это максимальный уровень с середины апреля, причиной стала обеспокоенность трудовым спором на нефтегазовых промыслах в Австралии, который может привести к забастовкам уже на следующей неделе. Об этом со ссылкой на контракты с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах сообщает Bloomberg.

Так, спотовая цена газа в Европе во вторник выросла на 8% после традиционного проседания в выходные. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $482 за тысячу кубометров.

"Европейский природный газ подскочил до двухмесячного максимума, поскольку работники экспортных предприятий в Австралии готовятся к забастовкам, которые могут значительно ослабить глобальные поставки в преддверии зимы", - пишет Bloomberg.

"Забастовки рискуют повлиять на 10% мировых потоков сжиженного природного газа, что удерживает трейдеров в Европе на грани. Регион все еще восстанавливается после прошлогоднего энергетического кризиса, когда сокращение поставок из России оставило его очень уязвимым к изменениям на жестком мировом рынке", - говорится в сообщении.

В то же время, как считают аналитики ING Groep NV, ценовое ралли пока может быть кратковременным, учитывая высокие запасы газа в Европе и прохладный спрос.

Так, первоначальные сообщения в новостях о возможности будущих забастовок повысили внутридневные цены на целых 40% в начале этого августа. Однако дальше они пошли на спад.

"Цены на газ все еще далеки от максимумов прошлогоднего кризиса, поскольку Европа хорошо обеспечена на зиму и редко получает топливо из Австралии", - комментирует Bloomberg.

По данным Gas Infrastructure Europe, Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов достиг 91,5% - это на 13 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет.

Темпы закачки заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Однако целевой уровень в 90% наполненности хранилищ уже достигнут.