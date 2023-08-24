Цены на газ в Европе упали на 20%: уменьшился риск забастовок в Австралии

Европейские цены на газ упали на 20% на открытии торгов в четверг, ведь споры относительно трудовых прав на крупнейшем в Австралии заводе по экспорту сжиженного газа будут решены. Об этом сообщает Bloomberg, данные торгов.

В четверг эталонные фьючерсы на газ упали сразу на 21% на открытии торгов до €30,5 за МВт-ч ($350 за тысячу кубометров). Впоследствии цены вернулись к небольшому росту и составляли €32,8 МВт-ч ($375 за тысячу кубов).

В августе цены на газ были очень волатильными, поскольку трейдеры ожидали результатов угроз забастовок на заводах в Австралии. Прекращение работы могло повлиять на десятую часть мировых поставок сжиженного газа, и в один момент цены выросли на 40% в ответ на риски.

Профсоюзы, представляющие работников СПГ-эксплуатации Северо-Западного шельфа компании Woodside Energy Group Ltd, рассматривают "сильное предложение" от компании после переговоров, продолжавшихся в среду вечером. Детали соглашения обнародуют после встречи с членами профсоюзов в четверг.

Однако даже если соглашение с Woodside будет заключено, переговоры с Chevron Corp. по спорам с работниками двух ее австралийских СПГ-объектов до сих пор продолжаются. Это ставит под угрозу 24,5 миллиона тонн ежегодных поставок, или около 5% мировых мощностей по сжижению газа.

Голосование по одобрению забастовки, что является ключевым шагом к началу любых забастовок, планируется завершить в четверг на заводах Gorgon и Wheatstone, а 28 августа - на платформе Wheatstone.

Поэтому вероятно, что цены на газ будут колебаться, не появится ясности относительно забастовок на объектах Chevron.