Цены на газ в Европе выросли

Европейские цены на газ в понедельник выросли на 9% после открытия торгов из-за опасений относительно возможного срыва поставок, если австралийским производителям не удастся договориться с профсоюзами на переговорах в среду. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные биржи ICE.

Утром в понедельник цены в нидерландском хабе TTF, который служит европейским эталоном для природного газа, выросли до максимума в 41 евро за МВт-ч (более $470 за тысячу кубометров).

В течение дня цены несколько просели, но на закрытии торгов вернулись к 40 евро за МВт-ч ($460 за тыс. кубометров).

Похожий пик наблюдался в начале августа, что было вызвано возможностью остановки добычи на трех месторождениях, принадлежащих австралийской компании Woodside Energy и американскому поставщику Chevron. Причина - забастовки рабочих, требующих более высокой оплаты труда и лучших гарантий занятости.

В воскресенье Offshore Alliance, группа, представляющая два профсоюза, заявила, что рабочие "единогласно поддержали" предоставление компании Woodside предупреждения за семь рабочих дней, если их требования не будут удовлетворены до конца рабочего дня в среду.