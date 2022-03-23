Газ в Европе подорожал на 10% после заявления Путина о переводе оплаты экспорта в рубли

Спотовая цена газа в Европе подскочила на 10% после объявления о решении России перевести оплату экспорта газа в рубли.

При этом рост по отношению к закрытию предыдущего дня составил более 25%.

После заявления Путина о принятом решении обязать покупателей газа из "недружественных стран" покупать рубли на российском рынке и платить за поставки газа в российских рублях цена ближайшего (апрельского) фьючерса на бирже ICE Futures взлетела до $1359 за тысячу кубометров с уровня примерно $1240 до этого.

Днем ранее торги газом на спотовом рынке завершились на уровне $1077.