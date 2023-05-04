ЕС согласовал схему совместной закупки боеприпасов для Украины на 1 млрд евро

Послы Европейского Союза в среду согласовали схему совместной закупки боеприпасов для Украины после недель споров, которые глубоко разочаровывали украинских чиновников.

"Послы ЕС приняли решение о предоставлении помощи в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины в размере 1 млрд евро для совместной закупки боеприпасов и ракет", – заявило председательство Швеции в Совете ЕС в Twitter.

Детали соглашения, которого удалось достичь представителям ЕС, пока публично не известны.

Схема совместных закупок является частью более широкого плана ЕС передать 1 миллион артиллерийских снарядов и ракет Украине в течение следующих 12 месяцев.

Министры иностранных дел ЕС одобрили общий план в марте, но схема закупок зашла в тупик, поскольку правительства спорили об условиях контрактов.

Страны ЕС согласились ограничить схему компаниями из ЕС и Норвегии, которая имеет тесные экономические связи с Евросоюзом. Но, по словам источников, Франция настаивала на том, чтобы само производство боеприпасов происходило в Европе.