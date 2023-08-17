Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс под военную базу

Турция взяла в аренду на 99 лет порт Хомс на северо-западе Ливии, где разместит военную базу, сообщил телеканал TGRT со ссылкой на источники.

Утверждается, что такой шаг позволит укрепить суверенитет Турции в Восточном Средиземноморье, усилить контроль над турецкими территориальными водами и обеспечить безопасность торговых судов.

По имеющейся информации, на военной базе, которая будет создана в этом регионе, планируется разместить турецкие боевые беспилотники и системы ПВО.

В ноябре 2019 года ливийское Правительство национального единства (ПНЕ) и турецкие власти подписали меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между двумя странами, передает ТАСС. 3 октября прошлого года ПНЕ заключило с Турцией два новых меморандума о взаимопонимании в нефтегазовом секторе, один из документов касается в том числе проведения совместных геологоразведочных работ.

В настоящее время в Ливии фактически существуют два кабинета министров: на востоке страны во главе с Фатхи Башагой, которого поддерживает парламент, и ПНЕ со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Однако выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили, а дата их проведения до сих пор не определена.