Власти Грузии подтвердили смерть 26 человек от оползня

Количество жертв оползня в курортном городке Шови на северо-западе Грузии по состоянию на вечер вторника возросло до 26 человек, сообщило МВД Грузии.
Поиски семи человек, которые считаются пропавшими без вести после оползня в Шове, продолжаются.
Грузинские спасатели ведут поиски как в эпицентре катастрофы, так и в руслах близлежащих рек, с помощью экскаваторов перекапывая высохшую землю, под которой могут оставаться пропавшие.
Поселок Шове расположен в отдаленной долине в 140 километрах к северо-западу от Тбилиси на месте слияния двух рек.