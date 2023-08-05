Последнее обновление: 05.08.2023 23:08

Число погибших в результате оползня в Грузии возросло до 16 человек

В результате оползня в грузинском поселке Шови власти страны подтвердили гибель уже 16 человек.

Как сообщает Министерство внутренних дел Грузии, спасатели обнаружили в зоне оползня 16 тел, из них пять – за текущие сутки, вблизи разрушенных коттеджей. Семерых погибших идентифицировали, но информацию о них не разглашают.

К поисковой операции, которая продолжается уже третий день, привлечены пожарные, спасатели и полиция с вертолетом, дронами и служебными собаками. Работы планируют продолжать и в течение ночи.

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