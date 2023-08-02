Эрдоган позвал Путина в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 2 августа, провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого была достигнута договоренность о визите Путина в Турцию.

Также Эрдоган рассказал Путину о важности Черноморской зерновой инициативы, которую сорвала РФ. По словам турецкого президента, "зерновая сделка" является "мостиком мира", а ее прекращение не отвечает ничьим интересам.

Эрдоган подчеркнул, что от срыва соглашения больше всего пострадают страны с низким уровнем дохода.

Он проинформировал Путина о том, что после того, как РФ сорвала "зерновую сделку", цены на зерно выросли на 15% за последние две недели.

Эрдоган добавил, что Турция и в дальнейшем будет прилагать интенсивные усилия для продолжения инициативы.