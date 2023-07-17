Эрдоган: Путин хочет продления зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган верит, что Путин на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.

В комментарии СМИ перед рабочей поездкой Эрдоган сказал, что Черноморская зерновая инициатива уже вошла в историю как большой дипломатический успех и позволила перевезти более 33 млн тонн зерновых, что предотвратило продовольственный дефицит во многих странах.

"Я верю, что Путин хочет, чтобы этот гуманитарный коридор продолжал функционировать", – заявил Эрдоган, передают CNN Turk и Anadolu.

Он добавил, что планирует телефонный разговор с Путиным, чтобы "не ждать до августа", когда ожидается личный визит лидера РФ в Турцию.