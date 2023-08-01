Белорусам разрешили выезжать за границу на авто без «Зеленой карты»

Граждане Беларуси смогут выезжать за границу на своих автомобилях, не имея до настоящего времени обязательной для выезда страховки в системе «Зеленая карта», следует из подписанного указа №240 «О международном автостраховании».

«…предусматривается отмена для белорусских автовладельцев (водителей) обязанности предъявления страхового сертификата, удостоверяющего заключение договора страхования "Зеленая карта", при выезде с территории Беларуси», - говорится в официальном комментарии к документу.

Отмена последовала после того, как Беларусь и Россия были исключены из международной системы страхования "Зеленая карта" из-за военной агрессии против Украины.

Белорусскому бюро по транспортному страхованию предоставлены полномочия на участие от имени Беларуси в международных системах страхования (кроме "Зеленой карты"), а также на заключение соглашений о сотрудничестве в области обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

После пересечения госграницы белорусским автовладельцам следует самостоятельно приобрести «зеленую карту» в страховых компаниях иностранного государства.