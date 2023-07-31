В Нигерии введен комендантский час из-за разграбления складов с зерном

Власти штата Адамава на северо-востоке Нигерии ввели комендантский час, чтобы остановить разграбление складов с зерном и другими продовольственными товарами в столице штата Йоле, сообщает "Аль-Арабийя".

"Губернатор штата Адамава Ахмаду Умару Финтири объявил 24-часовой комендантский час, распоряжение вступает в силу немедленно, в воскресенье 30 июля 2023 года", - говорилось в заявлении офиса губернатора.

За соблюдением комендантского часа будут следить сотрудники службы безопасности. По данным телеканала, сотни жителей вламывались на государственные и частные склады, где хранилось зерно и другие товары, и уносили их.

Ранее стало известно, что в июне Нигерия отменила субсидии на топливо для населения, что привело к резкому росту цен на еду и топливо.

Как передает Интерфакс, экономика страны страдает от рецессии и последствий пандемии COVID-19, почти половина от 215 млн жителей Нигерии живет меньше, чем на $2 в день. Ранее в ООН предупредили, что в 2023 году более чем 25 млн граждан Нигерии могут столкнуться с нехваткой продовольствия.