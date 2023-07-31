Последнее обновление: 31.07.2023 14:36

Нацбанк Беларуси обещает внедрить цифровой белорусский рубль

Нацбанк Беларуси называет значимым масштабным проектом внедрение цифрового белорусского рубля.

"Одним из значимых масштабных проектов станет внедрение цифрового белорусского рубля и его выход на трансграничный уровень", - говорится в докладе зампреда Нацбанка Дмитрия Калечица, который был озвучен еще 27 июля на расширенном заседании правления регулятора.

«Национальный банк Республики Беларусь определяет цифровой белорусский рубль как законное платежное средство, которое выполняет все функции денег, эмитируется центральным банком и имеет одинаковую ценность с наличным и безналичным белорусским рублем», - сказано в докладе.

При этом регулятор намерен относить расчеты с цифровым рублем планируется относить к безналичной форме расчетов. В чем разница между безналичным и цифровым «зайчиком», в докладе не уточняется, как и не называются сроки реализации масштабного цифрового проекта.

В начале текущего года глава Нацбанка Павел Каллаур пообещал до конца года определиться с целесообразностью «эмиссии» цифрового рубля.

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