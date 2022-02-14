Последнее обновление: 14.02.2022 18:14

Лукашенко обязал ПВТ вести реестр «противоправных» виртуальных кошельков

Лукашенко подписан указ №48 "О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты», обязывающий Парк высоких технологий вести реестр адресов виртуальных кошельков, использовавшихся в противоправной деятельности.

«Беларусь последовательно развивает правовое поле регулирования деятельности, связанной с цифровыми активами, и в отличие от многих других государств разрешает свободное обращение цифровых валют. В то же время это требует постоянного мониторинга ситуации и при необходимости дополнения и уточнения регулятивных норм. В том числе для исключения случаев теневого финансирования запрещенной деятельности. С этой целью … подписан указ…», - говорится в официальном комментарии к документу.

«Данная норма призвана защитить участников рынка цифровых активов от утраты имущества и предупредить непреднамеренное вовлечение в запрещенную законом деятельность», - также сказано в комментарии.

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