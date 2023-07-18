СПБ Биржа задумалась об участии в создании криптобиржи в Беларуси

СПБ Биржа рассматривает возможность участия в проекте криптовалютной биржи, локацией для проекта выбрана Беларусь, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

В первую очередь это связано с юридическими возможностями, поскольку в Беларуси с 2017 года легализована криптовалюта, отмечает один из источников.

Но новая торговая площадка — «не проект СПБ Биржи», утверждает еще один источник: «Вероятно, участие СПБ Биржи может быть выражено в предоставлении своей экспертизы».

Представитель СПБ Биржи отказался от комментариев.