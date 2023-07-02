Последнее обновление: 02.07.2023 12:32

Власти Беларуси намерены запретить прямой обмен криптовалюты между физлицами

Белорусские власти намерены запретить прямые сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами, разрешив при этом возможность обмена через «биржи ПВТ».

«МВД прорабатывает законодательные новации, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами. Для прозрачности и контроля такие финансовые операции гражданам разрешат проводить только через биржи ПВТ», - сообщила пресс-служба ведомства.

Основная причина ужесточения оборота криптовалюты заключается в том, что именно с помощью крипты мошенники обналичивают и конвертируют похищенные средства, перечисляют денежные суммы организаторам или участникам преступных схем.

«С начала года сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности пресекли деятельность 27 граждан, оказывающих нелегальные услуги по обмену криптовалют. Их общий незаконный доход составил почти 22 миллиона рублей», - приводит ведомство статииску.

В МВД надеются, что «введение практики, схожей с порядком обмена иностранных валют, сделает невозможным вывод денег, полученных преступным путем» с использованием криптовалюты.

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