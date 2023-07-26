Последнее обновление: 26.07.2023 18:05

МВФ: Срыв зерновой сделки может повысить мировые цены на 15%

Мировые цены на зерно могут вырасти на 15% из-за выхода России из Черноморской зерновой инициативы, говорится в комментарии МВФ.

Отмечается, что Черноморское зерновое соглашение сыграло "очень важную роль" в обеспечении значительных поставок зерна из Украины, смягчая ценовое давление на продовольствие.

МВФ также прогнозирует, что глобальная инфляция упадет до 6,8% в 2023 году по сравнению с 8,7% в 2022 году. В 2024 году общая инфляция достигнет 5,2%, передает УНН.

Соглашение позволило Украине экспортировать около 33 миллионов тонн зерна морем и оказалось важным фактором глобальной продовольственной безопасности.

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