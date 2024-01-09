Мировые цены на продовольствие в 2023 году упали почти на 14%

Мировые цены на продовольствие в 2023 году упали на 13,7%, в частности в декабре цены снизились в годовом выражении на 10,1%, говорится в обзоре Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Индекс цен на зерновые в декабре оказался выше, чем в ноябре - 16,6%, но отставание от показателей предыдущего года сохранилось.

"Под влиянием вызванных погодными явлениями сбоев в логистических системах ряда основных стран-экспортеров и напряженности в Черноморском регионе на фоне активного спроса в декабре был зафиксирован рост экспортных цен на пшеницу, которые снижались на протяжении четырех месяцев подряд. В декабре был также отмечен рост мировых цен на кукурузу", - говорится в документе. По итогам 2023 года индекс цен на зерновые снизился на 15,4%.

Индекс цен на растительные масла в декабре сократился на 1,4% после краткосрочного повышения в ноябре. Эта динамика отражает снижение мировых цен на пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масла на фоне уменьшения объемов закупок ведущими импортерами. В 2023 году из-за повышения предложения масла на мировом рынке индекс цен ушел вниз на 32,7% и стал самым низким за последние три года.

Индекс цен на молочную продукцию в декабре по сравнению с ноябрем вырос на 1,6%, рост продолжался третий месяц подряд. Однако в годовом выражении этот показатель был на 16,1% ниже. Рост этого индекса в декабре был обусловлен в первую очередь повышением котировок сливочного масла, цельного сухого молока и сыра.

По итогам 2023 года индекс цен на молочную продукцию снизился на 16,6%. Это обусловлено вялым импортным спросом, особенно на спотовом рынке, на фоне значительных запасов в странах-импортерах, что привело к снижению цен на все виды молочной продукции.

Индекс цен на мясо в декабре снизился на 1% по сравнению с ноябрем и на 1,8% в годовом выражении. По итогам 2023 года индекс цен на мясо сократился на 3,5%. Это обусловлено увеличением экспортных возможностей в ведущих регионах-экспортерах на фоне вялого мирового спроса со стороны основных импортеров мяса и является отражением снижения среднегодового уровня цен на говядину, мясо птицы и баранину, которое частично компенсировано повышением цен на свинину.

Индекс цен на сахар в декабре снизился на 16,6% по сравнению с ноябрем и стал минимальным за последние девять месяцев. Но в годовом выражении индекс цен на сахар оказался на 14,9% выше. Зафиксированное в декабре резкое снижение мировых цен на сахар было преимущественно обусловлено активными темпами производства в Бразилии, чему способствовали благоприятные погодные условия. Кроме того, решение правительства Индии ограничить использование сахарного тростника для производства этанола в текущем сезоне дополнительно способствовало снижению цен. По итогам 2023 года индекс цен на сахар вырос на 26,7% и достиг максимального уровня с 2011 года.