FAO: В августе мировые цены на еду снизились на 2,1%

В августе 2023 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО* (ИПЦФ) составило 121,4 пункта, что на 2,6 пункта (2,1 процента) ниже показателя июля и на целых 38,3 пункта (24,0 процента) ниже максимальных уровней, достигнутых в марте 2022 года.

Таким образом, наблюдавшийся в предыдущем месяце рост индекса был нивелирован. Зафиксированное снижение обусловлено падением значения индексов цен на молочную продукцию, растительные масла, мясо и зерновые на фоне умеренного роста индекса цен на сахар.

В августе среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило 125,0 пункта, что на 0,9 пункта (0,7 процента) ниже июльского показателя и на 20,6 пункта (14,1 процента) ниже показателя прошлого года.

Мировые цены на пшеницу упали на 3,8 процента, что в основном объясняется увеличением предложения в результате активных сезонных поставок урожая из нескольких ведущих стран-экспортеров в Северном полушарии. Мировые цены на фуражное зерно в августе также снизились – на 3,4 процента. Цены на кукурузу продолжили снижаться седьмой месяц подряд, достигнув минимального значения за период с сентября 2020 года, чему способствовало наличие обширных запасов в мире в связи с рекордным урожаем в Бразилии и началом уборочной кампании в Соединенных Штатах Америки.

Что касается других фуражных зерновых, то в августе под влиянием начала сбора урожая в Соединенных Штатах Америки – крупнейшем экспортере сорго ‒ также снизились мировые цены на сорго, в то время как мировые цены на ячмень несколько выросли. Индекс цен ФАО на все виды риса, напротив, в августе вырос на 9,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув в номинальном выражении 15‑летнего максимума, что обусловлено сбоями в торговле, зафиксированными после введения Индией в июле запрета на экспорт индийских сортов белого риса.

На фоне сезонного сокращения предложения в преддверии сбора нового урожая и в отсутствие определенности в отношении сроков действия введенного Индией запрета на экспорт, а также ввиду опасений, связанных с возможным распространением экспортных ограничений на другие сорта риса, участники товаропроводящей цепочки начали отказываться от реализации имеющихся у них запасов, менять условия ранее заключенных контрактов или приняли решение не выступать с ценовыми предложениями, что привело к резкому сокращению торговли рисом или ее ведению лишь в рамках ранее заключенных сделок.

Среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО в августе составило 125,8 пункта, снизившись на 4,0 пункта (3,1 процента) по сравнению с прошлым месяцем после краткосрочного повышения в июле. Снижение значения данного индекса стало отражением падения мировых цен на пальмовое, подсолнечное, соевое и рапсовое масла. В августе мировые цены на пальмовое масло незначительно снизились, прежде всего в результате сокращения объемов импортных закупок в мире, а также сезонного роста производства в основных странах-производителях Юго‑Восточной Азии. В то же время мировые цены на подсолнечное масло снизились почти на 8 процентов по сравнению с показателем предыдущего месяца из-за ослабления импортного спроса на фоне высокого объема предложения со стороны основных экспортеров. Что касается соевого и рапсового масел, то мировые цены на них снизились благодаря улучшению состояния посевов сои в Соединенных Штатах Америки и высокому объему экспортного предложения соответственно.

Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО в августе составило 111,3 пункта, что на 4,6 пункта (4,0 процента) ниже его июльского уровня; таким образом, этот показатель продолжил снижаться восьмой месяц подряд, сократившись на целых 32,1 пункта (22,4 процента) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В августе снизились мировые цены на все виды молочной продукции, причем сильнее всего – на сухое цельное молоко, что обусловлено значительными объемами предложения, в особенности со стороны Океании, в период сезонного роста производства и под влиянием снижения объемов импортных закупок со стороны Китая при сохранении относительно высоких объемов импорта. Мировые цены на сухое обезжиренное молоко достигли самого низкого уровня с середины 2020 года в связи с вялым импортным спросом и слабой рыночной активностью в Европе в связи с наступлением периода летних отпусков. Мировые цены на сливочное масло и сыр также упали под воздействием схожих факторов, а также на фоне стабильного и соответствующего плану производства в Океании.

В августе среднее значение Индекса цен на мясо ФАО* составило 114,6 пункта, что на 3,6 пункта (3,0 процента) ниже июльского показателя и на 6,5 пункта (5,4 процента) ниже показателя прошлого года. В августе падение затронуло мировые цены на все виды мяса, при этом наибольшее снижение продемонстрировали цены на баранину, в основном под влиянием резкого роста экспортного предложения, в первую очередь со стороны Австралии, а также ослабления спроса со стороны Китая. Снизились цены и на свинину, что связано прежде всего с вялым спросом со стороны ведущих стран-импортеров и значительным экспортным предложением в Европе на фоне сокращения объема продаж на внутреннем рынке. В августе мировые цены на мясо птицы продолжали снижаться, что главным образом объясняется значительными объемами предложения, в особенности со стороны Бразилии, даже несмотря на активные закупки со стороны нескольких ведущих стран-импортеров в Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Цены на говядину несколько снизились в связи с высокой численностью поголовья убойных животных в ряде ведущих стран-производителей и вялым импортным спросом, в особенности в Северной Азии.

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в августе составило 148,2 пункта, что на 1,9 пункта (1,3 процента) выше июльского показателя и на целых 37,7 пункта (34,1 процента) выше показателя за аналогичный период прошлого года. Увеличение мировых цен на сахар было вызвано главным образом ростом обеспокоенности в связи с погодным явлением Эль-Ниньо, которое может привести к снижению ожидаемых объемов производства в мире. В августе в Индии уровень осадков оказался ниже среднего, что негативно сказалось на развитии сахарного тростника, в то время как установившаяся в Таиланде засушливая погода, как ожидается, приведет к снижению объемов производства сахара в сезоне 2023–2024 годов. Несмотря на вызванные дождями перебои в полевых работах в некоторых районах Бразилии, нынешняя уборочная кампания оказалась успешной, что сдержало повышательное давление на мировые цены на сахар. Росту мировых цен на сахар также препятствовало ослабление бразильского реала относительно доллара США и снижение цен на этанол.