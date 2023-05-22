Последнее обновление: 22.05.2023 13:36

ЕАБР объясняет замедление инфляции в Беларуси низкой базой

Замедление инфляции в Беларуси в апреле до 4,7% в годовом выражении с 6,0% в марте эксперты ЕАБР объясняют никой базой 2022 года.

«На уменьшение показателя инфляции в годовом выражении по-прежнему оказывает влияние статистический эффект: исключение из расчетного периода данных за апрель 2022 г., когда отмечался высокий рост потребительских цен», - говорится в обзоре банка.

«В целом сохранение ценового регулирования, настройка цепочек поставок товаров и замедление инфляции в России обуславливают умеренную интенсивность инфляционных процессов. Усиление потребительского спроса и реализация эффектов от ослабления национальной валюты станут факторами ускорения роста цен к концу года. Наш базовый прогноз инфляции в Беларуси по итогам 2023 г. — около 8%», - сказано в комментарии.

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