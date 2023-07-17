РФ по сути национализировала "Балтику" и дочку Danone

Список активов, переданных во временное управление Росимуществу в рамках президентского указа от 25 апреля 2023 года, в котором до сих пор были только генерирующие компании, пополнили два крупных актива пищевой промышленности.

Согласно указу от 16 июля, Росимуществу переданы 100% "Балтики", включая 98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% ООО "Хоппи Юнион", передает Интерфакс

Ранее Carlsberg Group, которая заявила о планах уйти с рынка РФ в марте 2022 года, сообщала о том, что подписала соглашение о продаже российского бизнеса, имя будущего владельца "Балтики" концерн не называл.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет 8 заводами в России.

Кроме того, под временное управление РФ отошли 100% российского бизнеса Danone (83 млрд 292 млн 493 тыс. акций Produits Laitiers Frais Est Europe и 85 тыс. акций "Данон Трейда").

Французская Danone в октябре прошлого года заявила о передаче контроля в бизнесе по производству молочных продуктов в России. СМИ сообщали о многих претендентах на покупку бизнеса.