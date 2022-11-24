Electronic Arts окончательно ушла из России

Компания Electronic Arts приняла решение об окончательном уходе из России, пишет газета «Известия».

Сообщается, что EA перенесла всю деятельность, связанную с СНГ, в свой офис в Польше. Ранее 4 марта EA объявила о приостановке продаж своих продуктов в России и Беларуси.

Отмечается, что с российского рынка может повлечь за собой проблемы с технической поддержкой компании для игроков из России, Беларуси и стран СНГ. Также геймеры могут лишиться определенных бонусов вроде внутриигровых компенсаций за проблемы с работой серверов.